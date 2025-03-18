بيان صادر عن شركة إيغل فيلمز رداً على اتهامها باقتباس بالدم من قصة كريتا الزغبي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت شركة الإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان، بياناً رداً على ما تم تداوله حول قصة مسلسل "بالدم"، وأنه مقتبس من قصة السيدة كريتا الزغبي.



وورد في البيان:"يهمّنا أن نوضح لمرة واحدة وأخيرة أن هذا الادعاء عارٍ عن الصحة تماماً، وقد قام محامي شركة Eagle Films، الشركة المنتجة، الأستاذ شربل بادرو غنّام بإطلاع السيدة كريتا الزغبي شخصياً على قصة المسلسل لتتأكد بنفسها أنه لا علاقة له بها ولا بأي جزء من حياتها. فالمسلسل يتناول قضية عامة ولا يروي قصة شخص معين، وهو مجرد دراما اجتماعية تشويقية".