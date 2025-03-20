هيفا وهبي بخطوة ذكية بعد قرار منعها من الغناء في مصر

ميرنا وليد - بيروت - صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية في مصر بمنع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي من الغناء على اراضيها بسبب شكوى كان قد رفعها مدير اعمالها السابق خالد التهامي ضدها.

هيفا من ناحيتها قررت ان تطمئن محبيها بطريقة ذكية للغاية اذ قامت بنشر صورة لمستحضرات التجميل من كواليس عملها من مصر كما شاركت منسور عبارة عن صوتين لها وعلق باللغة الانكليزية بما معناه : "استمروا في الكلام .. أنا لا اسمع "

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والمحبين مع المنشور وأكدوا على دعمهم لها رغم كل الظروف.