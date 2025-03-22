شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي كبير يفاجئ الجميع و يكشف عن توقف العملية العسكرية في اليمن "لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال السياسي هاني مسهور:

‏مجرد سؤال الجيش الوطني اليمني في مأرب وتعز ووادي حضرموت لماذا لا يستغل فرصة الضربات الأميركية.

واضاف: على جماعة الحوثي الإرهابية ويتحرك لاستعادة صنعاء؟؟



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