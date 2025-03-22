شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة الجنوبية تكشف عن منطقة خطيرة يتواجد فيها هؤلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي عن منطقة خطيرة بمحافظة الحديدة يتواجد فيها خبراء الحرس الثوري الإيراني وعملائهم الحوثيين وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏منطقة الفازة جنوب الحديدة أحد أخطر بؤر الإرهاب البحري الإيراني تتواجد فيها مواقع سرية لخبراء الحرس الثوري الإيراني وعملائهم الحوثيين وفيها حفروا الأنفاق والقنوات المائية الخاصة بزوارقهم المفخخة وتابع بالقول:أتخذوا من أشجار النخيل الكثيفة مخابئ لعتادهم ومنصات صواريخهم.

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