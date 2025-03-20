جون ترافولتا وليام نيسون يرفضان فكرة الزواج مرة ثانية

ميرنا وليد - بيروت - بعد فقدانهما زوجتيهما، رفض الممثلان العالميان ليام نيسون وجون ترافولتا، الزواج مرة ثانية، بالرغم من مرور سنوات طويلة على وفاة الزوجتين، وقررا التفرغ لأولادهما وحياتهما المهنية.

ليام نيسون

فقد الممثل الإيرلندي ليام نيسون زوجته الممثلة ناتاشا ريتشاردسون عام 2009، بعد تعرضها لحادث تزلج، أدى الى إصابة بليغة في رأسها، وعانى بعد وفاتها من الإكتئاب، وكان يزور قبرها مرتين في الأسبوع، وقرر أن يكرس حياته لإبنيهما، وحتى اليوم لم يفكر بالإرتباط مرة ثانية.

جون ترافولتا

فقد جون ترافولتا زوجته الممثلة كيلي بريستون عام 2020، بعد معاناة من مرض السرطان، وبعد سنتين من إكتشاف إصابتها بالمرض. وإستبعد ترافولتا فكرة الزواج مرة ثانية، ويذكر أنه خسر إبنه جيت ترافولتا، في عمر السادسة عشرة.