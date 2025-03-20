ميرنا وليد - بيروت - عام 2017، تصدر الأمير السعودي الوليد بن طلال الترند، بعد أن إنتشتر أخبار حول تواجده في مطعم الشيف التركي الشهير نصرت، وتركه بقشيش مرتفع للغاية.
وفي التفاصيل، إستمتع الوليد بن طلال بوجبة شهية للغاية في مطعم الشيف نصرت التركي، ما دفعه لترك بقشيش وصل إلى الـ 20 ألف ليرة تركي، أي ما يعادل تقريباً الـ 5700 دولار أميركي.
من ناحية أخرى، كانت قد نشرت الأميرة ريما بنت الوليد بن طلال، إبنة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، صورة لها مع والدها وشقيقها الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود. وعلقت على الصورة قائلة: "بحكمة الأب وسند الأخ، كبرتُ ونضجتُ، فانبثقت حياتي من ثقة مطلقة بعلاقة الدم التي تجمعنا، وتغذَّت بفيض الحب الذي لا ينفد.. الله يحفظكم لي".
كانت هذه تفاصيل خبر في أحد المطاعم.. الأمير الوليد بن طلال ترك بقشيشاً خيالياً وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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