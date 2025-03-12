الأمير الحسين في جولة بجرش.. والملكة رانيا تحضر إفطارًا في الحسينية

الأمير الحسين يلتقي بأهل جرش

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الملكة رانيا في إفطار جماعي

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الملكة رانيا والملك عبدالله مع العائلة في إفطار رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:56 مساءً - قام، ولي العهد الأردني، صباح اليوم، بجولة ميدانية في محافظة جرش، وذلك لمتابعة الواقع الخدمي والمهني والصحي، كما عقد اجتماع في مركز صحة القادسية بحضور وزير الصحة، وأوعز بسرعة تأهيل مركز صحي شامل.ووجهبضرورة تعزيز الكوادر بالمراكز الصحية، لافتًا إلى أهمية وجود مركز صحي شامل للحالات الطارئة.وافتتح ولي العهد خلال جولته مركز الخدمات الحكومي في جرش، وهو ثالث مركز يزوره ولي العهد، من أصل ثمانية مراكز منتشرة في المملكة.ونشر الأمير الحسين عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، ثلاث صور من زيارته اليوم، وعلق عليها قائلًا: "بين الأهل والعزوة في جرش الحبيبة".كما نشرت الملكة رانيا العبدالله، مجموعة صور من إفطارها اليوم، في قصر الحسينية، حيث اجتمعت مع عدد من الشابات والشباب العاملين في قطاعات مختلفة، وتبادلت معهم أطراف الأحاديث حول أعمالهم وأنشطتهم في مجالات اختصاصهم.وعلقت على المنشور قائلة: "إفطار وأفكار وطموحات كبيرة. كل مرة بلتقي الشباب بتعلم شيء جديد. كل عام وأنتم من نجاح لنجاح".قد ترغبين في معرفة الملكة رانيا والأمير الحسين يحتفلان بيوم ميلاد الأمير هاشم

وكانت قد شاركت الملكة رانيا العبدالله منذ أيام مقطع فيديو يجمعها والملك عبدالله الثاني مع أفراد العائلة الأردنية الهاشمية، ظهر فيه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة الحسين، الأميرة منى والدة الملك عبدالله الثاني، الأمير هاشم، الأميرة سلمى، بالإضافة لأعضاء آخرين من العائلة الأردنية الهاشمية، بينما لم تظهر الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس.

وفي إحدى لقطات الفيديو، تُمسك الملكة رانيا هاتفها المحمول به صورة للأميرة إيمان بنت الحسين، في حين تظهر الملكة والملك يتبادلان أطراف الحديث مع باقي العائلة في جوٍ عائلي.

وعلقت الملكة رانيا على مقطع الفيديو بكلمات تمس القلب جاء فيها: "من أجمل النعم لمة العائلة على الحب والألفة.. رمضان كريم عليكم وعلى أحبابكم".



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