مؤلف " أهل الخطايا " أحمد أنور يرد على تشبيه العمل بـ "المداح "

ميرنا وليد - بيروت - يحظى مسلسل "أهل الخطايا" الذي انطلق عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك بنجاح ومتابعة.



العمل يشارك في بطولته الممثلين جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، والعمل تأليف كل من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس تصوير العمل في مصر، وأجرينا لقاء مع المؤلف المصري أحمد أنور الذي تحدث عن المسلسل، وعما إذا كان هناك صعوبات واجهت فريق العمل خلال التصوير، كما تحدث إذا كان هناك جزء ثاني للعمل، وعما إذا كانت الأحداث في الجزء الحالي مستوحاة من قصص واقعية.

ورد أنور على التشبيه بين مسلسل "أهل الخطايا" ومسلسل "المداح"،

من ناحية أخرى تحدث أنور عن التعاون المستمر بينه وبين المؤلف المصري محمد عبد القوي كما كشف عن أعماله الجديدة.