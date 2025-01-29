تطور جديد في أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد بأزمة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا للإنتاج الفني، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية، حفظ القضية التي اتهمت فيها شركة روتانا موكلته بالإساءة لها.

أكد قنطوش في بيان صحافي، أن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيًا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريًا.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا في دبي قدمت خلالها باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها “اللي يقابل حبيبي”، “كدابين”، “متحاسبنيش”، “بص بقى”، “بتمنى أنساك”، “صبري قليل”، “آه ياليل”، “على باللي”، و”عيون القلب” لنجاة الصغيرة، بالإضافة الى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

ووجهت شيرين في الحفل رسالة للجمهور قالت فيها: “عايزة أرحب بكل الحاضرين، شكرًا على حضوركم، شكرًا على حبكم، شكرًا على استقبالكم في أي دولة من دول العالم إذا كان في الوطن العربي أو غير الوطن العربي، بحبكم وممتنة جدًا ليكم، أنا من غيركم كنت ميتة بحبكم جدًا”.