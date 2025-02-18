الملكة رانيا توثّق لحظات عائلية مؤثرة بعد ولادة حفيدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الإعلان عن ولادة ابنتها، شاركت الملكة رانيا العبدالله متابعيها على “إنستغرام” فيديو عائلياً يوثّق تصرفات أفراد العائلة المالكة في غرفة المستشفى، واللحظات العفوية التي ملأت المكان بمناسبة ولادة الأميرة إيمان، واستقبالها وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس لطفلتهما الأولى أمينة.

ووثق الفيديو لحظات ممتعة ظهرت فيها الملكة رانيا وهي تسرّح شعر الأم الجديدة بحب وحنان وتمنحها كل الاهتمام المطلوب. وتضمّن المقطع المصوّر أيضاً رد فعل الأميرة سلمى العفوي بعد وصولها الى المستشفى ورؤية الصغيرة.

وأظهر الفيديو الأجواء العائلية الحميمة التي تجمع ولي العهد الحسين وزوجته رجوة التي اختارت إطلالة ناعمة وحرصت على الاهتمام بإيمان الصغيرة، إلى جانب علاقة الصداقة القويه التي تجمع الحسين بزوج شقيقته، الذي بدا في غاية الحماسة وهو يحمل المولودة ويلتفت الى الطفلة إيمان وجمالها.

الى ذلك، وضعت الملكة رانيا مصحفاً صغيراً وخرزة زرقاء بجانب المولودة، في تقليد رمزي لحمايتها، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وحقّق المقطع المصوّر تفاعلاً كبيراً، وانهالت التبريكات والتهاني على العائلة المالكة.