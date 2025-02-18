محمد نجاتي ينجو من حادث سير مروع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان محمد نجاتي مساء الاثنين، لحادث سير مروع بسيارته، حيث اصطدم بسيارة أخرى بطريق بور سعيد الصحراوي مما أدى إلى تهشم مقدمتها بالكامل.

وكشف أحد المقربين من النجم المصري، في تصريحات لـ”العربية.نت” أنه تعرض لصدمات بمنطقة الرأس أثناء الحادث مما تسبب في فقدانه الوعي.

ولفت إلى أن هناك عدداً من الأشخاص أوقفوا سياراتهم بالطريق لإنقاذ نجاتي ومساعدته ليستعيد وعيه، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، ومن بعدها وصلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة وهو فاقد للوعي

وأوضح المصدر أنه تم آجراء الاسعافات الاولية له في المستشفى واستفاق بعد فترة، وكذلك أجرى الأطباء بعض الفحوص الطبية والأشعة على منطقة الرأس للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو ارتجاج بالمخ.

وأكد ان نتائج الصور والفحوصات كانت مطمئنة ولم تحمل أي خطر على صحته، لكن سيظل تحت الملاحظة الطبية الفترة المقبلة.