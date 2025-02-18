إصابة باسم سمرة خلال تصوير “العتاولة 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ جمهور الفنان باسم سمرة بظهوره في عزاء سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وهو مصاب في يده.

وكشفت تقارير صحافية أن باسم سمرة تعرض للإصابة في يده اليمني خلال تصويره مشهدًا في مسلسل “العتاولة 2″، حيث خضع لجراحة عاجلة ومعالجة الجرح بخمس غرز.

كان باسم سمرة قد كشف عن كواليس تعاونه مع أبطال مسلسل “العتاولة 2” معلناً عن أبرز الصفات التي يتميز بها نجوم المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

قال باسم في تصريحات إعلامية: “طارق لطفي عنده حاجات مميزة في الأكل ومطاعم معينة، مش ممكن ياكل كباب من أي حتة”.

أضاف: “أكتر واحد عنده دايما أفكار واقتراحات على الشخصية باسم، وهو أكتر واحد ممكن يفضل جوا الشخصية بعد التصوير”، متابعاً: “أما أكتر واحد بيرتجل ويزود على الشخصية فهو مصطفى أبو سريع”.

وردًا على سؤال من هي “فرفوشة الكاست”، قال باسم سمرة: “نسرين أمين”، مشيراً الى الفنانة صاحبة الطاقة المتجددة في التصوير قائلا: “الله أكبر عليها مش عايزين نحسدها، ففة (فيفي عبده)”.

وردًا على سؤال: من الفنان الذي يمكنه النوم في أي مكان؟، قال: “صعب ننام في الشغل، بس خلينا نقول السقا”.

مسلسل “العتاولة 2” بطولة: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، وزينة، وفيفي عبده، ثراء جبيل، مريم الجندي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويعرض عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد في رمضان.