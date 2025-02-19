شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وأكرم حسنى يغنيان تتر مسلسليهما فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضانى 2025، حيث يشهد منافسة كبيرة بين عدد من نجوم الغناء خلال تقديم تترات المسلسلات، إلا أن هناك عدد من الفنانين قرروا غناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم وعدم الاستعانة بمطربين أبرزهم دنيا سمير غانم وأكرم حسنى.

دنيا سمير غانم

قررت النجمة دنيا سمير غانم غناء أغنية تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذى تواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وذلك بعدما اعتادت على غناء أغانى تترات مسلسلاتها الأخيرة، لاسيما أن دنيا تتمتع بموهبة الغناء وقدمت ألبوما غنائيا وأكثر من أغنية سنجل فى السنوات الماضية.

مسلسل عايشة الدور 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندى.

دنيا سمير غانم

أكرم حسنى

نفس الأمر بالنسبة للفنان أكرم حسنى الذى يغنى تتر مسلسله الجديد "الكابتن" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث اعتاد أكرم على غناء تترات مسلسلاته ودائما ما يقدم أغاني تحمل الطابع الكوميدى التى تتناسب مع طبية الأعمال التى يقدمها.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التونى، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسنى، آية سماحة، سوسن بدر، سامى مغاورى، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقى، أحمد الرافعى، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

اكرم حسنى

من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.