شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز يصدم بليك ليفلى بمزحة عن جاستن بالدونى فى حلقة خاصة من SNL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدم النجم العالمى رايان رينولدز جمهور برنامج Saturday Night Live بنكتة عن الدراما التى جمعت بين زوجته النجمة بليك ليفلى وزميلها المخرج جاستن بالدونى، حيث حضر رينولدز وليفلى حفل الذكرى السنوية الـ50 للعرض الأمريكى.

كان ظهور رينولدز وليفلي في العرض الخاص هو أول ظهور علني لهما وسط أزمة It Ends With Us المستمرة، والتي شهدت رفع كل من ليفلي وبالدوني دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض.

شجع برنامج SNL رينولدز، الذي ألمح سابقًا إلى وقت عصيب في أول منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي منذ دعوى ليفلي، على الإشارة إلى الفضيحة من خلال لحظات صغيرة.

وعندما رأت النجمتان تينا فاي وأيمي بولر الثنائى ليفلى ورينولدز وسط الحضور، قالوا: "ريان! كيف حالك؟" ليرد رينولدز، الذي وقف، "رائع! لماذا، ماذا سمعت؟".

كانت ليفلي، التي كانت جالسة بجانبه، تبتسم، ولكن عندما أشار زوجها إلى مشاكلهما القانونية، نظرت إليه فجأة في صدمة فيما كان من الواضح أنه مقطع كوميدي مخطط له، مع ضحك الحشود.