مروة نصر تروي مأساة الستة أشهر الأولى من زواجها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها ببرنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على مجموعة قنوات ألفا، كشفت المطربة مروة نصر عن أصعب ستة أشهر مرت عليها في حياتها، مؤكدة أنها ظلت طوال تلك الفترة مريضة تتردد يومياً على المستشفى ولا تعرف ما بها وإن كان هذا بسبب سحر أو عمل.

وحكت مروة قائلة: “أول فترة بعد ما اتجوزت قعدت في المستشفى ستة شهور مكنوش عارفين أنا عندي إيه، عملت عمليات كتيرة أوي منهم دكتور كبير جدًا من أكبر الدكاترة في مصر”.

تابعت: الدكتور قالي لازم نعمل العملية بكرا كان بيطلعلي “دمل” في بطني يكبر 6 سم وبعدين ينفجر، ليلة العملية عملي سونار لما دخلت يعمل العملية وخرجت قالي مروة اللي شفته في السونار ملقتهوش ولحد دلوقتي معرفش إيه دا”.

وأكملت: “رحت عملت عمرة أول ما رجعت البيت دخلت الحمام لقيت الأرض كلها تقريبا دم وبعد كده بقيت شخص طبيعي جدًا، عملت العمليات دي كلها في ستة شهور، من مستشفى لمستشفى من عملية لعملية محدش عارف كان عندي إيه، الله أعلم سحر أو عمل بس من بعد اليوم دا متوجعتش في بطني تاني”.

يذكر أن أحدث أعمال مروة نصر أغنية بعنوان “بالصدفة البحتة”، كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع كريم أسامة.