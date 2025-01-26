أحمد العوضي يعد بمفاجآت في “فهد البطل” برمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان أحمد العوضي في لقاء صحافي في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني “فهد البطل”، أنه حريص على تقديم دراما تليفزيونية مختلفة للجمهور، بعد أن حقق مسلسله السابق “حق عرب” نجاحًا كبيرًا.

قال العوضي إنه يعد الجمهور يعد جمهوره بمفاجآت عديدة في مسلسل “فهد البطل” برمضان القادم، كما يعدهم بمشاهدة عمل درامي مختلف، حيث يجمع المسلسل بين الدراما الإنسانية والأكشن والإثارة، وتحتوي كل حلقة من العمل على العديد من المفاجآت.

كانت الشركة المنتجة قد طرحت بوستر مسلسل “فهد البطل”، من بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم ومحسن منصور وحمزة العيلي، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

كان العوضي قد حقق نجاحاً لافتاً في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حق عرب”، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي تشويقي، حول “عرب السويركي”، وهو شاب يعاني من ماضٍ مرير حين يكتشف أنه ابن الرجل الذي يعمل عنده، ويدخل في صراع درامي عائلي مليء بالتشويق.