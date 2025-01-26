إيمي سمير غانم وحسن الرداد يلفتان الأنظار بإطلالات كوميدية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل “عقبال عندكوا” الذي يعود به الفنان حسن الرداد للتعاون من جديد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم بعد فترة غياب لها دامت أكثر من ست سنوات منذ آخر أعمالها الدرامية “سوبر ميرو”.

وسيطر على بوسترات المسلسل الطابع الكوميدي، حيث ظهرت إيمي وحسن بإطلالات غريبة ومرحة في ذات الوقت، فقد ظهرت إيمي بملابس شعبية ورباط رأس، ممسكة في يدها “شبشب”، في حين ظهر الرداد بشنب كثيف وشعر منكوش وتكشيرة على الوجه.

مسلسل “عقبال عندكوا” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، من بطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد ومحمد ثروت وأوس أوس وعارفة عبدالرسول وريهام الشنواني أحمد مختار وجيلاء علاء وسليمان عيد وإبرام سمير وضيوف الشرف علاء مرسي وخديجة أحمد فؤاد، ومن إخراج علاء حسن وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وهو من 15 حلقة.