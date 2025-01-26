بعد الصلح.. زوجة أحمد سعد تكشف سبب تأخر زواجهما مجددًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت مصممة الأزياء علياء بسيوني خطيبها الفنان أحمد سعد، على الهواء، خلال حلوله ضيفاً على برننامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، قائلة: “كان نفسي أبقى موجودة بس عندي أدوار أخرى دلوقتي بجري ورا العيال”.

وتابعت مازحة: “أنا خطيبته ولسه بندرس بعض وربنا يسهل، لسه مش متفقين أنا والأستاذ أحمد سعد، الدبلة بتاعته في السلسلة لا في اليد اليمين ولا في الشمال”، ليرد المطرب مازحا: “سيبيلي الدبلة على التسريحة”.

أكدت علياء: “طبعا أحمد مقدرش أستغنى عنه في حياتي”، ليرد المطرب: “ولا أنا يا حبيبتي والله”.

ولفتت: “أنا ملقتش المرونة من أحمد سعد بس هنلاقيها أن شاء الله، الفرح اتأجل علشان الألبوم بتاعه بس والله إحنا مخطوبين، ومش هوافق أتجوز إلا بعد الفرح وممكن فرحنا يبقى في يناير، أنا مصرة نفضل مخطوبين لحد لما نكتب الكتاب”.

جاءت مداخلة علياء خلال حديث أحمد سعد عن قصة أغنية “تيجي نحارب” حيث قال: “أغنية تيجي نحارب، بتقول حكايتي الشخصية في الـثلاث سنوات اللي فاتت، أنا حاليًا لسه خاطب مراتي الفترة اللي فاتت، خطبتها وكنت عايز أقول للناس أن إحنا لما نبص للصورة الكاملة هيبقى فيه مرونة في الحياة وهنبتعد على اعتقاد كل طرف بإنه الصح في قراره ورؤيته”.

وعلق عمرو أديب على حديث أحمد سعد، متسائلا: “فيه حد يبقى متجوز مراته ويرجع يخطبها تاني، أنت هتلبس عريس وعروسة تاني؟، ليرد المطرب ضاحكا: “أيوا هنعمل فرح شوفت حد متجوز وخاطب مراته، محدش عملها ولا هيعملها”.

وبعد مداخلة علياء وجه أحمد سعد، حديثه لعمرو أديب قائلاً: “أقولك إيه بعد ما خربت بيتي؟”، ليرد الأخير: “هو فيه بيت علشان يتخرب”.