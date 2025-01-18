الحزن يدّق باب ياسمين عبد العزيز بوفاة أعز الناس

غادر عالمنا اليوم السّبت في الثّامن عشر من كانون الثّاني/ يناير، والد الممثّلة المصريّة، ياسمين عبد العزيز، بعد أن تدهورت حالته الصّحّيّة، عُقب نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، منذ أيّام قليلة.

وأعلنت ياسمين، الخبر منذ قليل، في منشور على “إنستغرام”، إذ كتبت: “إنتقل إلى رحمة الله والدي.. البقاء لله دون أن تحدّد مواعيد الدّفن والعزاء”.

من جانبه، كتب السّيناريست عمرو محمود ياسين، كاتب مسلسل ياسمين الرّمضانيّ الجديد “وتقابل حبيب”، عبر حسابه على “فايسبوك”: “بكلّ حزن وأسى، أتقدم بخالص التّعازي والمواساة إلى الصّديقة العزيزة الفنّانة ياسمين عبد العزيز بوفاة والدها الكريم. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته ويلهمكم الصّبر والسّلوان في هذا المصاب الجلل. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

كما تلّقت ياسمين آلاف التّعازي والمواساة من جمهورها وزملائها الفنّانين، من بينهم: تامر حسني، أيتن عامر، كندة علّوش، حنان ترك، نادية الجندي وغيرهم.