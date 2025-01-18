ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها الأجواء الشتوية الرائعة التي تقضيها في جنيف. منى قطان أغنى نجوم Dubai Bling وهذه قيمة ثروتها الخيالية

وخطفت هيفا الأنظار بإطلالتها في الصور التي نشرتها عبر صفحتها، إذ ارتدت بنطلون صور ضيق باللون البرغندي، ونسقت معه معطف من الفرو باللون نفسه، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة من "Hermes " من طراز Berkin، من جلد التمساح البني، مع اكسسوار القفل مصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا ومرصع بـ 10.23 ماسة، ويبلغ سعرها 325 ألف دولار أميركي.

وانتعلت هيفا حذاء مسطح باللون البني الفاتح، من الدار نفسها، ويبلغ سعرها ألف دولار تقريبا.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما ارتكز على إظهار عيونها بشكل لافت.

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي بإطلالة أنيقة من الفرو في جنيف.. وسعر حقيبتها خيالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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