خاص - فادي حداد: " شهرة هؤلاء زائفة " .. و" هذا ما يجعلني لا أكرر التعامل مع فنان "

ميرنا وليد - بيروت - لا شك أن المخرج اللبناني فادي حداد، هو من المخرجين المبدعين الحاضرين بقوة على الساحة الفنية في لبنان، إذ إن الكثير من الفنانين، يقصدونه ليتولى إخراج كليباتهم الغنائية، فهو صاحب الخبرة الكبيرة في مجاله، ويعتمد تقنيات حديثة في عمله، ويقدم لنا دائماً كليبات عالية جودة.

وكان لموقع الفن حوار خاص مع فادي حداد، تحدثنا خلاله عن أحدث أعماله، ومشاريعه القادمة، وعن علاقته بالفنانين، وغيرها من المواضيع.

فلنبدأ بجديدك، ماذا تخبرنا عن أعمالك القادمة؟

بعد أن أصبح الوضع أفضل في لبنان، يجب أن نعود إلى العمل والتصوير في بلدنا، وتنشيط السياحة والإقتصاد. لدي أعمال جديدة مع الفنانين إبتسام تسكت وياسمين علي وماهر جاه.

بعد سنوات طويلة من الخبرة، نراك تتعاون مع فنانين من جميع الأجيال، هل تلمس فارقاً في أسلوب العمل معهم؟

أحب أن أعمل مع جميع الأجيال، فهم نجوم المستقبل، خصوصاً من يقدم موسيقى جميلة وعملاً جميلاً، وأحاول أن أعطيهم مستوى عالمي من العمل. يحق للجميع أن يأخذوا مكانهم في الفن، وأن نقدمهم بصورة جميلة، والسوق هي بحاجة دائماً إلى أعمال جديدة ونجوم جدد، وروح جديدة، وعلينا جميعاً أن نساعدهم، وهناك فنانون من المفترض أن يظهروا قريباً على الساحة الفنية، ويبقى الأهم أن يكون الفن الذي يقدم حقيقياً.

هل فرض عليك التغيير الكبير في التسويق للأعمال الغنائية، أن تغير في طريقة عملك؟

على الجميع أن يواكبوا كل التغييرات، خصوصاً في مجال التسويق، وبالطبع الأغنية الجميلة تروّج نفسها بنفسها، وتصل إلى الجمهور بشكل أسرع، ولكن التسويق هو من أساسيات العمل الفني، ومن دونه لا تحظى الأعمال بالنجاح المطلوب، وهو يحتاج إلى دعم مالي كبير، حتى يتم إستغلال جميع المنصات التي تسوق للأعمال، في ظل الأهمية الخاصة التي تحظى بها مواقع التواصل الإجتماعي بهذا المجال. الأهم بالطبع أن يكون العمل جميلاً، فالأغنية الجميلة تحظى بجماهيرية، خصوصاً على السوشيال ميديا وبسهولة كبيرة، وهي قادرة أن تحقق أرباحاً تفوق بكثير كلفة إنتاجها، لذا التركيز على التسويق، وخصوصاً الإلكتروني، مهم جداً.

لفتنا منشور لك تحدثت فيه عن "طالبي الشهرة الذين يغردون خارج السرب فقط لتحقيق نسب مشاهدات"، هل هذا النوع من الشهرة يدوم؟ وهل يحتاج الفنان إلى القيام بأمر صادم، حتى يلفت أنظار الجمهور إليه؟

أنا لم أتكلم فقط عن المشاهير، بل أيضاً عن الأشخاص العاديين، ينشرون محتوى على مواقع التواصل الإجتماعي، بأساليب سيئة وصادمة وضد الطبيعة، بهدف الشهرة، يقومون بأي عمل، مهما كان معاكساً للمألوف، في محاولة منهم لإستفزاز الجمهور، حتى تزيد نسب المشاركة ويتصدروا الترند، ويعتبرون أنهم بهذه الطريقة، حققوا شهرة واسعة، إلا أنهم حققوا شهرة بتصرفاتهم غير المقبولة وغير الأخلاقية، وهذه الشهرة زائفة، وتزعج الجميع.

بعض الأشخاص لا مانع لديهم من التضحية بكراماتهم وأخلاقهم وعائلاتهم، من أجل تحقيق الشهرة.

تبرز في كليباتك جمال لبنان ومناطقه، إلى أي مدى تشجع على السياحة في البلد، خصوصاً بعد الظروف القاسية التي مررنا بها؟

بمجرد أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، حتى بدأت مباشرة بالتصوير في لبنان، وأنا عملي دائماً في لبنان، وأحاول تقديمه بأجمل صورة في كل أعمالي، هذا بلدنا، المكان الذي ولدنا فيه، ومن ليس لديه خير لبلده ليس لديه خير لأي بلد آخر. كل البلدان هي خير وبركة، ولكن للبنان مكانة خاصة في روحنا ووجداننا، نحن أبناء هذا البلد، وربنا أعطانا أجمل بلد في العالم، ومن واجبنا أن نظهر جمال لبنان بأبهى حلة. أتمنى أن نرى كل أهالي الوطن العربي في لبنان، وأنا أذكّر الشعوب الأخرى والمغتربين دائماً بجمال هذا البلد، بالرغم من كل الأخبار السيئة.

تعاونت مع العديد من الفنانين الذين يملكون تاريخاً فنياً طويلاً، عند​​​​​​​ تسلمك مشروعاً جديداً، هل تربطه بتاريخ الفنان؟ وهل تخاف من الوقوع بفخ التكرار؟

بعد حوالى الـ 35 عاماً من العمل في المجال، لم أقع أبداً في فخ التكرار، أعمل برفقة فريق عمل كبير جداً، من الجيل الجديد، ونحاول دائماً أن نواكب التطور، والمستوى العملي عالمي بجودة الصورة والأفكار، والخطأ ممنوع، ونحظى بملايين المشاهدات. أحاول أن أميّز كل فنان عن غيره، ولولا ذلك ما كان يسعى الجميع للتعاون معي، وبالنهاية الفنان تهمه مصلحته، ويسعى دائماً للعمل على أساسها، والثقة معي موجودة دائماً.

علينا أيضاً أن نحترم تاريخ الفنان، الذي قدم أعمالاً كثيرة طوال سنوات، وأن نحترم الثقة التي يضعها بالعمل معي، وهناك مسؤولية كبيرة عليّ، وهي أن أوصل هذا العمل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. الفنانون هم أصدقائي أيضاً، ونجتمع مرات عديدة حتى نقدم أجمل الأعمال سوياً، للمحافظة على نجوميتهم وجمهورهم، لأنه يجب أن تظهر الفكرة بلا أخطاء، خصوصاً بالوقت الحالي، إذ إن الخطأ مهما كان صغيراً، يتم إبرازه بصورة سيئة على السوشيال ميديا.

​​​​​​​أي صفات في حال وجدتها بالفنان، ستكون سبب إنهاء التعاون بينكما؟

لم أدخل في أي خلاف مع أي فنان خلال مسيرتي، كلهم أخوتي وأحبهم وأتمنى التوفيق للجميع، بالنتيجة الفن هو أخلاق، والإحترام موجود دائماً في تعاملي مع الجميع. في حال لم أتفق مع أحدهم، لا أكرر العمل معه، وفي حال وجدت أن تصرف الفنان يمكن أن يؤذي العمل، أفضل أن لا أكرر العمل معه مرة أخرى، ولكن الإجتماعات التي ننظمها قبل العمل والقوانين التي نضعها، تجعل العمل دائماً أسهل.

​​​​​​​هل لديك مشروع جديد في السينما؟

في رصيدي فيلمَان سينمائيان قمت بإخراجهما، وهما جميلان جداً، وأنا أحب كثيراً إخراج الأفلام، وأبدع في هذا المجال، ولكن الأفلام تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها، وحالياً لدي إلتزامات كثيرة بفيديو كليبات وإعلانات وفيلم وثائقي. كتبت سيناريو فيلمين، سأعمل عليهما بالوقت المناسب، وكذلك لدي مسلسل، وكلها أعمال تستحق العمل عليها بتأنٍ.