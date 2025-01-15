روبي ويليامز يكشف سبب رفضه الغناء في حفل تتويج الملك تشارلز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2025 10:20 مساءً - رغم علاقة روبي ويليامز Robbie Williams، مغني البوب البريطاني، مع العائلة المالكة البريطانية، إلا أنه رفض تلبية دعوة الملك تشارلز له في حفل التتويج الملكي، حيث كان من المفترض أن يحضر الحفل ويقدم فقرةً موسيقية، ولكنه اعتذر عن عدم الحضور، ولم يوضح سبب الاعتذار، ما أثار استغراب الجمهور.

روبي ويليامز يوضح سبب رفضه الأداء في حدث ملكي

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بعد أكثر من عام ونصف العام على هذا الحدث، أوضح روبي ويليامز Robbie Williams، البالغ من العُمر 50 عاماً، خلال لقائه فى برنامج Watch What Happens Live مع الإعلامي آندي كوهين وجوليا ستايلز، الذي حل ضيفاً عليه أمس، سبب عدم حضوره حفل التتويج.

وأكد ويليامز أن عدم حضوره ليس نابعاً من وجود خلافات بينه وبين العائلة المالكة البريطانية، وقال: "كان سبب عدم حضوري، هو ارتباطي بعمل آخر في نفس الوقت، وكنت وقتها بحاجة إلى المال، ولم أستطع الرفض بسبب المال، لذلك اضطررت للاعتذار عن حفل تتويج الملك"، ورفض ويليامز الكشف عن هوية المشروع الذي اعتذر بسببه عن حفل التتويج.

يُذكر أن ويليامز كان مرتبطاً بالعائلة المالكة البريطانية منذ سنوات، وقد التقى ويليامز بـ سارة فيرغسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو، في عام 2011 على متن يخت في منطقة البحر الكاريبي، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية.

كما كانت ابنته ثيودور إشبينة في حفل زفاف الأميرة يوجيني على جاك بروكسبانك في عام 2018.

نجوم اعتذروا عن الأداء في حفل التتويج

لم يكن ويليامز، هو الوحيد الذي اعتذر عن فرصة الأداء في تتويج الملك تشارلز، بل اعتذر أيضاً كل من؛ أديل وإلتون جون وسبايس جيرلز وهاري ستايلز.

وانتهى الأمر بكاتي بيري وليونيل ريتشي، الذي يعمل سفيراً لمؤسسة Prince's Trust، ليكونا جزءاً من الحدث الملكي الكبير، وقامت بيري، 40 عاماً، بأداء أغنيتي "Roar" و"Firework" أمام الجمهور.

تولي الملك تشارلز العرش

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بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022، أصبح الملك تشارلز في نفس اللحظة هو الملك الفعلي للبلاد، وتم تتويجه بعد ثمانية أشهر في كنيسة وستمنستر، وحضر مراسم التتويج أفراد العائلة المالكة البريطانية ووفود من ملوك وملكات العالم ورؤساء الدول ومندوبون عنهم.

يوليو 2023: تتويج الملك تشارلز في أسكتلندا

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احتفلت أسكتلندا على طريقتها الخاصة بـ الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، حيث أقامت لهما مراسم تتويج ملكية في 5 يوليو 2023، تضمنت موكباً كبيراً وعرضاً جوياً ومراسم ملكية مهيبة في كاتدرائية سانت جايلز، حضرها ولي العهد الأمير ويليام، وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون.

وبدأت مراسم التتويج في موكب شعبي بمشاركة نحو 100 شخصية؛ تمثل المكونات المختلفة للمجتمع الأسكتلندي، استقبلت الملك تشارلز الثالث، وذلك إلى جانب مئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق "رويال مايل" في العاصمة إدنبرة.

وتم منح الملك البريطاني جواهر التاج الأسكتلندي وسيفاً وصولجاناً، وتاجاً ارتدته ماري ملكة أسكتلندا عام 1543، كما تم إطلاق 21 طلقة لتحيته من قلعة إدنبرة.



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