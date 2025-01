جينيفر لوبيز تلغي جميع ارتباطاتها الإعلامية وتوجه مجهوداتها لدعم ضحايا حرائق لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:57 صباحاً - كوارث الطبيعة تُجبر نجوم هوليوود على دفع فاتورة لا يد لهم فيها، فبعد أن اندلعت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي، التي تسببت في خسارة العديد من النجوم والمشاهير منازلهم، هناك نجوم آخرون ممن نجوا بأنفسهم ولم تتضرر ممتلكاتهم يبتعدون عن المجال الإعلامي رغم أجندتهم المليئة في هذا الوقت من العام.

ومن بين هؤلاء النجوم؛ الفنانة جينيفر لوبيز التي ألغت جميع ارتباطاتها الفنية القادمة للمساعدة في إغاثة ضحايا حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

جينيفر لوبيز تختفي إعلامياً لتظهر إنسانياً

كانت جينيفر لوبيز تخطط لحملة ترويجية تقودها بنفسها لفيلم السيرة الذاتية الجديد Unstoppable، حيث كانت من المفترض أن تظهر العديد من البرامج مثل "The View"، "Live with Kelly and Mark"، "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" ترويجاً له، لكن خططها توقفت بالكارثة التي تواجهها لوس أنجلوس حالياً باندلاع حرائق الغابات، وقال مصدر لموقع People، عن ابتعاد جينيفر لوبيز عن الظهور الفني: "من المهم بالنسبة لها أن تركز على دعم مجتمع لوس أنجلوس خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

أيضاً تم إلغاء العرض الأول للفيلم، الذي كان مقرراً له في الأيام الماضية، وقال ممثل شركة Amazon MGM Studios لمجلة People في بيانٍ في ذلك الوقت: "بقدر ما كنا نتطلع إلى الاحتفال بهذا الفيلم الرائع والملهم معكم، فإن السلامة هي أولويتنا الأولى، نشكركم على تفهمكم ويرجى البقاء آمنين".

قصة فيلم Unstoppable

تعود جينفر لوبيز إلى الشاشة الكبيرة من خلال مشاركتها بطولة فيلم السيرة الذاتية عن المصارعة Unstoppable، وهو من إنتاج بن أفليك، تدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية للمصارع أنتوني روبلز، الذي وُلد بساقٍ واحدة وتحدى الصعاب للفوز ببطولة NCAA الوطنية في عام 2011، وتتولى جينيفر لوبيز دور والدة أنتوني الشرسة والداعمة؛ جودي، التي تدفعه دائماً للأمام، إنها قصة فداء ومثابرة.

يشارك في بطولة العمل بجانب جينيفر لوبيز: غاريل جيروم، بوبي كانافال، مايكل بينيا، ودون تشيدل.

في إحدى الصور للفيلم، شُوهدت لوبيز وهي تشارك لحظة حنان مع جيروم، الذي يلعب دور روبلز، في حين يقوم كانافال بدور والد روبلز؛ ريك، ويتولى تشيدل وبينيا أدوار المدربين اللذين ساعدا في تشكيل روبلز إلى بطل، مع هذا الطاقم، يتشكل Unstoppable ليكون ضربة قاضية.

يُمثل الفيلم أول فيلم لجينيفر لوبيز منذ عرض فيلم Atlas المليء بالإثارة في وقتٍ سابق من العام الماضي، كما أنه التعاون الثاني لها مع أفليك بعد فيلم This Is Me... Now الذي تم إصداره في فبراير 2024.

ويمثل الفيلم أيضاً أول تجربة إخراجية لويليام غولدنبرغ، الذي عمل في عدد من أفلام أفليك وفاز سابقاً بجائزة الأوسكار عن عمله في فيلم Argo عام 2012، وقد عُرض فيلم Unstoppable لأول مرة عالمياً في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر الماضي.

