غولدن غلوب 2025: زوي سالدانا تتفوق على سيلينا غوميز وتفوز بأفضل ممثلة مساعدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 05:49 صباحاً - بدأ منذ قليل فعاليات النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، بعد أن شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024، بالإضافة لمنافسات أبرز أسماء النجوم والنجمات في أمسية ساحرة جمعت بين الفن والأناقة.

أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم سينمائي



فازت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana ، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في نفس الفئة وعلى ذات الفيلم الممثلة العالمية سيلينا غوميز، والتي ظلت تقفز من شدة الفرح عند فوز زميلتها سالدانا بالجائزة.

وصعدت سالدانا المسرح وهي تبكي بشدة، وظلت مرتبكة لثواني، وقالت: "أعاني من عسر القراءة وأميل إلى النسيان عندما أشعر بالقلق الشديد. ولكن رغم توتري أشعر أن قلبي مليء بالامتنان، أنا محظوظة للغاية لوجودي هنا".

Emilia Pérez

هو فيلم كوميدي موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار ومستوحى من رواية “Écoute” لـ بوريس رازون وصدرت عام 2018.

ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون” والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

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بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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