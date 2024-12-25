شكرا لقرائتكم خبر عن روائع عبد الوهاب والسنباطى فى ليلة رأس السنة على المسرح الصغير بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة د.مها العربي، تحت رعاية د.أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ود.لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، عزفا على آلة القانون فى حفل ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق ديسمبر 31 فى الثامنة مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويقدم نجوم الفرقة باقة من روائع الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار رياض السنباطي والموسيقار بليغ حمدي والموسيقار محمد الموجي.

ومؤخرًا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، قدمت أكاديمية الفنون فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية والدكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك فى حفل أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها فى يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج.