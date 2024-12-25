شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تودع مسلسل Stranger Things برسالة عاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة الشابة ميلى بوبى براون رسالة وداع عاطفية لمسلسل Stranger Things، وذلك بعدما أعنت منصة نتفليكس رسميًا عن انتهاء تصوير مسلسل الخيال العلمى.

وشاركت براون وداعها الصادق للمسلسل الذى عملت عليه لأكثر من ثمانى سنوات، في مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع الصور إنستجرام قرأت براون بدموع خطابًا من هاتفها قائلة: "أليس من المفترض أن يجلب التخرج الراحة، وكأنك سعيد بترك المعلمين وزملاء الدراسة؟ ولكن لست أنا هذا الشخص".

وأضافت براون قائلة: "لست مستعدة لترككم، أحب كل واحد منكم، وسأحمل إلى الأبد الذكريات التي أنشأناها معًا كعائلة، أحبكم وشكرا لكم"، جاء الفيديو إلى جانب مجموعة من الصور خلف الكواليس من وقت تصويرها للمسلسل، التى علقت عليها قائلة: "مع حبي".