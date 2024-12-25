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السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة

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تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منزلا في صعدة

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بياناً بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (الجميمة) بمديرية (رازح) بمحافظة...

013b57fda2.jpg الرياض :
d07d498f75.jpg24 جمادى الآخرة 1446 هـ

وقطر تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمنية والعسكرية

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png24 جمادى الآخرة 1446 هـ

حرب السودان تعمق من أزمة المجاعة

تشهد السودان أزمة غذائية حادة تعد من الأسوأ في العالم، نتيجة للصراع الدامي بين الجيش والجماعات شبه العسكرية الذي دمر البلاد وأدى...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الآخرة 1446 هـ

الشرع يوحد المؤسسة العسكرية في سوريا بدمج الفصائل

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل العسكرية، يقضي بحل جميع الفصائل، ودمجها تحت...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الآخرة 1446 هـ

رفض شعبي لاستغلال الحوثي للقضية الفلسطينية

في ظل تفاقم الأزمة اليمنية واستمرار معاناة المواطنين، رفض عدد كبير من أفراد وضباط الجيش اليمني الاستجابة لدعوات جماعة الحوثي...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png23 جمادى الآخرة 1446 هـ

سفير السعودية لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي

قدّم السفير محمد بن عبدالعزيز البركة، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية أوكرانيا، إلى فخامة الرئيس فولوديمير...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png23 جمادى الآخرة 1446 هـ

نقاط الخلاف تعرقل الحل النهائي لوقف الحرب في غزة

يقترب الوسطاء الدوليون من تقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نقاط خلاف...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png22 جمادى الآخرة 1446 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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