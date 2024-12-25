السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة

تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منزلا في صعدة صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بياناً بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (الجميمة) بمديرية (رازح) بمحافظة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1446 هـ 24 جمادى الآخرة 1446 هـ السعودية وقطر تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمنية والعسكرية رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 24 جمادى الآخرة 1446 هـ 24 جمادى الآخرة 1446 هـ حرب السودان تعمق من أزمة المجاعة تشهد السودان أزمة غذائية حادة تعد من الأسوأ في العالم، نتيجة للصراع الدامي بين الجيش والجماعات شبه العسكرية الذي دمر البلاد وأدى... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 جمادى الآخرة 1446 هـ 23 جمادى الآخرة 1446 هـ الشرع يوحد المؤسسة العسكرية في سوريا بدمج الفصائل أعلنت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل العسكرية، يقضي بحل جميع الفصائل، ودمجها تحت... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 23 جمادى الآخرة 1446 هـ 23 جمادى الآخرة 1446 هـ رفض شعبي لاستغلال الحوثي للقضية الفلسطينية في ظل تفاقم الأزمة اليمنية واستمرار معاناة المواطنين، رفض عدد كبير من أفراد وضباط الجيش اليمني الاستجابة لدعوات جماعة الحوثي... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 23 جمادى الآخرة 1446 هـ 23 جمادى الآخرة 1446 هـ سفير السعودية لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي قدّم السفير محمد بن عبدالعزيز البركة، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية أوكرانيا، إلى فخامة الرئيس فولوديمير... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 23 جمادى الآخرة 1446 هـ 23 جمادى الآخرة 1446 هـ نقاط الخلاف تعرقل الحل النهائي لوقف الحرب في غزة يقترب الوسطاء الدوليون من تقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نقاط خلاف... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1446 هـ 22 جمادى الآخرة 1446 هـ

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