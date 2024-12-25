السعودية تعزي أذربيجان في ضحايا تحطم طائرة

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تقييم الحوادث: التحالف لم يستهدف منزلا في صعدة
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بياناً بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (منزل) في قرية (الجميمة) بمديرية (رازح) بمحافظة...
السعودية وقطر تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمنية والعسكرية
رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن...
حرب السودان تعمق من أزمة المجاعة
تشهد السودان أزمة غذائية حادة تعد من الأسوأ في العالم، نتيجة للصراع الدامي بين الجيش والجماعات شبه العسكرية الذي دمر البلاد وأدى...
الشرع يوحد المؤسسة العسكرية في سوريا بدمج الفصائل
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل العسكرية، يقضي بحل جميع الفصائل، ودمجها تحت...
رفض شعبي لاستغلال الحوثي للقضية الفلسطينية
في ظل تفاقم الأزمة اليمنية واستمرار معاناة المواطنين، رفض عدد كبير من أفراد وضباط الجيش اليمني الاستجابة لدعوات جماعة الحوثي...
سفير السعودية لدى أوكرانيا يقدّم أوراق اعتماده للرئيس فولوديمير زيلينسكي
قدّم السفير محمد بن عبدالعزيز البركة، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية أوكرانيا، إلى فخامة الرئيس فولوديمير...
نقاط الخلاف تعرقل الحل النهائي لوقف الحرب في غزة
يقترب الوسطاء الدوليون من تقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نقاط خلاف...
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