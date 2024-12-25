السعودية وقطر تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمنية والعسكرية

رأس وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم، الاجتماع الثاني خلال العام الحالي 2024م، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الأمني، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بدولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع الشيخ سعود آل ثاني بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدولة لشؤون الدفاع، كما هنأ حكومة دولة قطر والشعب القطري الشقيق بمناسبة يومها الوطني، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم عليها أمنها واستقرارها.

وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين، لتحقيق المبادرات التي تم التوافق عليها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي نهاية الاجتماع وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ سعود آل ثاني على محضر الاجتماع الثاني للعام الحالي 2024م، للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري.