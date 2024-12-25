الحالة الجوية تنتهي غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س تؤدي الى اضطراب البحر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية.. وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 28.2 درجة مئوية في دبا (الفجيرة) الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بارتفاع طفيف عن أمس.

وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من15إلى25تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له إلى أن حالة جوية شهدتها الدولة يتوقع إنتهاؤها اليوم الخميس.؛ وإذ تأثرت الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب، مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق، وتكون ركامية أحياناً.

والطقس خلال الفترة غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار على فترات على بعض المناطق الساحلية والجزر والشمالية والشرقية. وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة. والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.