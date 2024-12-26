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الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لكل المحتفلين في الإمارات والعالم بعيد الميلاد المجيد

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لكل المحتفلين بعيد الميلاد المجيد في الإمارات وحول العالم، متمنياً لهم عيداً سعيداً يعمّه الخير والسلام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكم عيداً سعيداً يعمّه الخير والسلام، وكل عام ومجتمعاتنا في رخاء واستقرار».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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