شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع من النقاد العالميين لـ مسلسل One Hundred Years Of Solitude والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسلسل One Hundred Years of Solitude أو مائة عام من العزلة، المقتبس من الرواية الأشهر في العالم التي طرحت تحت نفس الاسم للمؤلف الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز، والتي وصلت الأسواق فى 30 مايو 1967، على تقييم وصل إلى 94% من قبل النقاد العالميين من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعدما طرح مسلسل الجديد One Hundred Years of Solitude إلى منصة نتفليكس في 11 ديسمبر الجارى.

ويدور المسلسل الجديد One Hundred Years of Solitude حول أبناء العم خوسيه أركاديو بوينديا وأورسولا إيجواران بعد زواجهما ضد رغبة والديهما، حيث يتركا قريتهما ويشرعان في رحلة طويلة بحثًا عن منزل جديد، وبصحبة الأصدقاء والمغامرين، تبلغ رحلتهما ذروتها بتأسيس مدينة طوباوية على ضفاف نهر من الحجارة ما قبل التاريخ يطلقان عليه اسم ماكوندو.

وستحدد أجيال عديدة من سلالة بوينديا مستقبل هذه المدينة الأسطورية، التي تعذبها الجنون والحب المستحيل والحرب الدموية السخيفة والخوف من لعنة رهيبة تدينهم، بلا أمل، بمائة عام من العزلة.

ويقوم ببطولة المسلسل الجديد كل من إدواردو دي لوس رييس، كلاوديو كاتانو، جيروم بارون، ماركو جونزاليس، ليوناردو سوتو، سوزانا موراليس، إيلا بيسيرا، سانتياجو فاسكيز، كارلوس سواريز، مورينو بورخا.