كريستين بيل تعود لاستضافة حفل توزيع جوائز SAG 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - أوشك عام 2024 على الانتهاء، ومع بداية عام 2025 يبدأ موسم حفلات توزيع الجوائز حيث تكريم أفضل ما قدمته السينما والدراما التلفزيونية خلال عام 2024، في حفلات غولدن غلوب، اختيار الجمهور، جوائز النقاد، بافتا، ساغ، أوسكار.. والمزيد.

ومع اقتراب حفلات توزيع الجوائز، يتم الإعلان عن مضيفي الحفلات والأعمال المشاركة بشكلٍ دوري، وقد أعلن حفل توزيع جوائز ساغ SAG عن مضيفة الحفل.

كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز SAG 2025

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كانت جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم ساغ SAG، تقام تقليدياً بدون مضيف حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019، لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها بدون مضيف بعد ذلك.

وفي عام 2025، سيكون هناك مضيف للحدث، حيث وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- للمرة الثانية لها.

وقد صرحت بيل في بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".

سيُقام حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG في نسخته الـ 31، يوم الأحد 23 فبراير الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، من Shrine Auditorium & Expo Hall، بينما سيتم الإعلان عن قائمة الترشيحات يوم 8 يناير.

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تكريم جين فوندا في حفل SAG 2025

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من المقرر أن تتسلم جين فوندا جائزة ساغ لإنجاز الحياة SAG Life Achievement Award في الحفل، والتي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستين على الجائزة.

قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".

ويأتي تكريم فوندا بهذه الجائزة بعد أن حصلت عليها قبلها باربرا سترايساند عام 2023، سالي فيلد عام 2022، وهيلين ميرين في عام 2021.

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