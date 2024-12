جيم كاري يكشف عن تطلعه لتقديم نسخة جديدة من The mask

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:00 صباحاً - أصبح من المتوقع أن نرى من جديد النجم العالمي جيم كاري بالقناع الأخضر، حيث كان قد كشف لموقع "Comicbook.com" بأنه يتطلع لإعادة تقديم فيلم "The Mask" والذي طرحه عام 1994. جيم كاري يتحدث عن تقديمه أجزاء جديدة من أبرز أفلامه السينمائية وقال النجم جيم كاري إنها فكرة جيدة أن يتم تقديم جزء جديد من فيلم "The Mask"، ويتمنى أن يجد الفكرة الجيدة لتقديم ذلك، موضحاً بأن كان يقول إنه يرغب في التقاعد والاعتزال ويبحث عن الراحة إلا أنه حينما يجد الفكرة الجيدة أو فرصة للتعاون مع الأشخاص الذين استمتع بالعمل معهم من قبل فبالطبع حينها الأمور ستتغير.



ولم يكن هذا هو العمل الوحيد الذي فكر النجم الأمريكي جيم كاري في إعادة تقديمه على الرغم من إبتعاده خلال السنوات الأخيرة عن هوليوود، حيث إنه خلال الأيام الماضية أعلن بأنه يُريد أيضاً تقديم جزء جديد من فيلم "How the Grinch Stole Christmas" والذي تم عرضه منذ 24 عاماً.



يمكنك قراءة: أقوى 10 أفلام كوميدية بالتاريخ جيم كاري يُعلن اعتزاله التمثيل منذ عامين يُذكر أن النجم الأمريكي جيم كاري كان قد أعلن عام 2022 خلال محادثة حول أحدث أفلامه "Sonic the Hedgehog 2" لـ "Access Hollywood" أنه سيتقاعد من التمثيل، قائلاً إنه يخطط لإنهاء مسيرته المهنية التي استمرت لعقود في هوليوود.

ورداً على سؤال من المُضيفة "كيت هوفر" في مقابلة عما إذا كان جاداً قال "كاري": "أنا جاد إلى حدّ ما" موضحاً: "الأمر يتوقف إذا أحضرت الملائكة نوعاً من النص مكتوباً بالحبر الذهبي، فهذا يخبرني أنه سيكون من المهم حقاً أن يراه الناس، فقد أواصل السير على الطريق. لكنني آخذ استراحة".



وواصل "كاري" التأكيد على أنه استمتع بالحياة بعيداً عن دائرة الضوء، وصنع الفن وقضاء الوقت مع أسرته، قائلاً: "أنا حقاً أحب حياتي الهادئة، وأحب حقاً وضع الطلاء على القماش، أحب حياتي الروحية، وأشعر- وهذا شيء قد لا تسمعيه أبداً من المشاهير الآخرين يقوله طالما كان الوقت موجوداً- لدي ما يكفي، لقد فعلت ما يكفي. أنا اكتفيت".



