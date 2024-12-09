صبا مبارك متهمة بقتل شقيقة آسر ياسين في أولى حلقات مسلسل موعد مع الماضي

صبا مبارك توجه أصابع الاتهام في مقتل نادية لوالدها

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - شهدت أحداث أولى حلقات مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، خاصة بعد الرحلة التي خاضها "يحيى" الفنان آسر ياسين، للكشف عن القاتل الحقيقي لشقيقته "نادية" هدى المفتي.خلال رحلة بحثه عن قاتل شقيقته، يكتشف يحيى (آسر ياسين) أدلة تدين منى (صبا مبارك)، بعد أن يشاهدها في التسجيلات القديمة وهي تتشاجر مع نادية (هدى المفتي) قبل توجههم إلى رحلة الغطس، كما يراها وهي ممسكة بأداة حادة في يد وفي اليد الأخرى أدوات الغطس، ما يعني أنها هي من قامت بعمل ثقب في خرطوم التنفس الخاص بنادية قبل توجههم لغرفة الملابس استعدادً للغطس، وهو ما أدى بالتالي لغرق نادية قبل أن يتمكن أحد من إنقاذها.وعندما يذهب يحيى لمواجهتها بهذه الأدلة، تنفي منى التهمة عن نفسها مؤكدة على أن والدها هو القاتل، لنعرف أن علاقتها بوالدها منقطعة منذ الحادث، حيث تركت مصر وأقامت ببلد آخر، وعندما تعود بعد خروج يحيى من السجن، تقيم في فندق رافضة الذهاب إلى بيت العائلة.وقبل أن تنكشف الحقيقة كاملة وبناء على كلام منى يذهب يحيى إلى ياسين (محمود حميدة) والد منى ليدبر له حادثاً أليماً في محاولة لقتله انتقاماً منه، لكن النهاية تأتي مفجعة لما تحمل من أسرار أخرى صادمة، لتتسع دائرة انتقام يحيى وتشمل المزيد.

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مسلسل "موعد مع الماضي"

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مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة آسر ياسين، هدى المفتي، صبا مبارك، والنجم محمود حميدة وشيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل، سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً .

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