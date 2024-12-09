هذا ما تمنته أميرة محمد في يوم ميلادها 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - احتفلت الفنانة البحرينية أميرة محمد بيوم ميلادها اليوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر، وذلك وسط مجموعة متنوّعة من أعمالها الفنية، والتي حققت من خلالها العديد من النجاحات.

احتفال أميرة محمد بيوم ميلادها

واتبعت أميرة محمد طريقة خاصة ومختلفة في احتفالها بهذا اليوم؛ إذ قررت أن تحتفل به منفردة بداخل غرفة منزلها؛ حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً لونه بنفسجي، إلى جانب حملها لقالب من الحلوى مزين بالشموع، ومن حولها مجموعة من البلالين ذات لون فستانها.

ووثّقت تلك اللحظة بنشر صورة لها عبْر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"؛ معلقة: "اللهم اكتب لي ما تمنيت في مستقبلي، رزقي توفيقي، ديني، خاتمتي، عائلتي، وأعز ما أملك، يا رب بعرض السماء وامتدادها ارزقني راحة بال ويقيناً بأن كلّ ما أدعو به سيأتيني ولو بعد حين، يا رب إليك مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي".

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أعمال الفنانة أميرة محمد

وقد شاركت الفنانة أميرة محمد خلال الفترة الماضية في أكثر من عمل فني، منها تواجدها في مسرحية "الجار"، التي دارت أحداثها في إطار كوميدي حول (مبارك) الذي يسكن بجوار (عبدالله) ويستغله في كلّ شيء، لكن (عبدالله) يسعى للتخلُّص منه بكلّ الطرق المتاحة.

مسرحية "الجار" من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الكندري، ومن بطولة: الفنان أحمد العونان، أميرة محمد، سلطان الفرج، وحيد عبدالله، شيلاء سبت، بالإضافة إلى آخرين.

كما لها مشاركة في عمل درامي يحمل اسم: "لعبة السعادة"، وقد دارت أحداثه أيضاً في إطار كوميدي، حول "مسعود" و"مسعد" اللذين يعثران على خريطة سحرية تخبرهما بأن هناك كنزاً كبيراً ينتظرهما، ولكن هناك شروط للحصول عليه.

وشاركها بطولة العمل عددٌ آخر من النجوم: خالد البريكي، عبدالمحسن القفاص، ريم أرحمة وآخرون. وهو من إخراج جمعة الرويعان. ومن تأليف وليد كمال، ومحمد جمال.



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