مهرجان برلين السينمائي الدولي يُعلن عن فيلم افتتاح الدورة القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - أعلنت إدارةعن فيلم افتتاح الدورة الخامسة والسبعين، والتي من المُقرر انطلاق فعالياتها في فبراير من العام المُقبل 2025.كان الحساب الرسمي لـ مهرجان برلين السينمائي الدولي على "إنستغرام" قد أعلن عن اختيار فيلم "The Light"؛ ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من المهرجان، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو.وعلق الحساب على مقطع الفيديو بـ: "يُسعدنا أن نُعلن أنالخامس والسبعين سينطلق في قصر برليناله في 13 فبراير 2025، مع العرض الأول عالمياً لفيلم توم تيكوير الجديد المُرتقب للغاية - الضوء -، والذي سيتم عرضه في حفل خاص"، وأضاف التعليق: "إنتاج ألماني فرنسي مؤثر تم تقديمه على يد طاقم عمل مذهل، ويعد فيلم – النور - الذي أخرجه الأسطوري توم تيكوير والذي كان رئيس لجنة التحكيم الدولية في عام 2018، وافتتح مهرجان برلين السينمائي في عام 2002 بفيلم - الجنة- في عام 2009 بفيلم - العالمي – والذي أثار إعجاب الجماهير باستكشافه المؤثر للحياة الأسرية وسط عالم مضطرب".وعن عرض فيلم "The Light" بافتتاحأوضح التعليق حديث مُخرج الفيلم توم تيكوير حيث قال: "أنا سعيد للغاية لافتتاح مهرجان برلين السينمائي هذا العام بفيلم - The Light - مهرجان برلين السينمائي هو مهرجان حياتي. المدينة هي مصيري هذا الفيلم هو شوقي".كما أوضح التعليق كلمة مديرة المهرجان تريشيا توتل: "أدركنا بمجرد أن رأينا فيلم "The Light" أننا نريده أن يفتتح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان برلين السينمائي الدولي".

الإعلان عن تولي المخرج الأمريكي تود هاينز رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية

يُذكر أنه في منتصف نوفمبر الماضي أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي تولي المخرج الأمريكي تود هاينز "Todd Haynes" رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة المُقبلة من مهرجان برلين السينمائي الدولي، ويُعَدُّ المُخرج الأمريكي تود هاينز واحداً من أبرز المُخرجين السينمائيين في السينما الأمريكية وحول العالم.

