هاريسون فورد يدعم كامالا هاريس ويكشف السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي هاريسون فورد دعمه للمرشحة الديمقراطية للإنتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، رغم عدم لقائه بها شخصيًا.

وأوضح فورد، حسب تقرير موقع "NME"، أن اختياره لهاريس جاء بسبب إيمانها بسيادة القانون وحكمها العادل للجميع، قائلاً: "هاريس تؤمن بالعدالة وتعمل لأجل جميع الأميركيين، وهذا ما أؤمن به أيضًا."

وفي مقابلة حديثة مع "Vanity Fair"، كشف فورد عن السبب الذي يجعله يواصل العمل في التمثيل رغم تقدمه في السن، موضحًا أنه يجد في التمثيل "اتصالًا إنسانيًا أساسيًا" وفرصة للعمل مع أشخاص موهوبين يتمتعون بخبرات كبيرة، مما يجعل التجربة ممتعة بالنسبة له، من جانبه، أعرب النجم الإسباني أنطونيو بانديراس عن سعادته بالمشاركة مع فورد في الجزء الخامس من سلسلة أفلام "Indiana Jones"، والذي يحمل عنوان "Indiana Jones and the Dial of Destiny". وأكد بانديراس أن العمل مع فورد كان تجربة مميزة وممتعة، لاسيما أن هذا الجزء يُعد الأخير في السلسلة التي حققت نجاحًا كبيرًا بإيرادات قاربت 2 مليار دولار عبر أجزائها الأربعة السابقة.