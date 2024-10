شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 29.. فاتن تخطف طفل ليلى الرضيع وتعطية لأكرم والان مع تفاصيل الخبر

حاولت فاتن تبرئة نفسها أمام أختها ليلى (إيمان العاصى) بأنها لم تقابل الرجل الذى كانت تتحدث معه على الإنترنت خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون، إلا أن ليلى تؤكد على خطأها وأنها لن تستطيع مساعدتها بالقانون ضد ياسر بسبب المحادثات التي يحتفظ بها ياسر وسيكسب بها أي قضية حضانة للأبناء، كما ترفض السير في الأمور غير القانونية لمساعدتها رغم أن فاتن ذكرتها بما قامت به من أجلها.

يذهب محمود شرشر ( محمد محمود عبد العزيز) إلى ليلى ويعطيها فيديو كتب كتابها على أكرم (محمد القس) حيث وجدها على فلاشة سوسن (جورى بكر) وسط سعادة كبيرة من ليلى لأن هذا الفيديو سيساعدها كثيراً في كسب قضيتها ضد أكرم، بينما تقابل فاتن أكرم وتطلب منه مساعدتها لإجبار ياسر (وليد فواز) على إعطائها بناتها ويوافق بشرط أن تجلب له ابنه عمر الرضيع من ليلى، وبالفعل تخطف فاتن عمر وتعطيه إلى أكرم الذي يحصل على الطفل ويهرب منها.

وخلال الحلقة 29 من مسلسل برغم القانون، تكشف زينة (جيسكا حسام الدين) لشيرين بمعرفتها بالتسجيلات التي سجلتها لأكرم والذى بدوره يترك زينة تغادر المكان المختبئ فيه والذهاب إلى والدتها وهناك تكشف لوليد القصة، ويستطيع وليد مقابلة شيرين ويطلب منها الحصول على تسجيلات أكرم مقابل إعطائها الفيديوهات التي يهددها طليقها بها".

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.