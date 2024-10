هيو جاكمان.. مسيرة سينمائية جعلته من نجوم العالم

من دراسة الهندسة إلى عالم السينما

النجاح في السينما العالمية وسلسلة أفلام "X men"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - يعد الفنانواحدًا من أبرز الفنانين الذين قد حققوا نجاحًا وانتشارًا في السينما العالمية خلال السنوات الأخيرة، وبيوم ميلاد الفنان العالميوالذي يوافق اليوم 12 أكتوبر نستعرض لكم بداياته السينمائية وأبرز الأفلام التي شارك ببطولتها وحققت نجاحًا لدى الجمهور .وُلد الفنان هيو جاكمان في أستراليا لأبوين من أصول بريطانية، التحق بالدراسة الثانوية في أستراليا ومن ثم قضى عامًا دراسيًا إضافيًا في إنجلترا وعقب ذلك التحق بجامعة التكنولوجيا في استراليا ودرس هندسة الاتصالات، وفي عامه الدراسي الأخير بالجامعة حضر درسًا للتمثيل وحينها قرر أن يحترف مجال التمثيل.عقب انتهاءمن دراسة الهندسة عام 1991 قرر أن يدرس الأداء التمثيلي بشكل احترافي في مركز الممثلين بـ"سيدني"، وعقب تخرجه مباشرة تلقى أول عرض له للمشاركة بالمسلسل الأسترالي "كوريلي" والذي امتد عرضه لعشرة مواسم.على مدار ما يُقارب العشر سنوات شارك هيو جاكمان في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام الأسترالية، حتى عام 2000 وحينها تطرق للسينما العالمية من خلال ترشيح المخرج بريان سينجر والذي منحه لتجسيد شخصية "وولفرين" بالجزء الأول من سلسلة أفلام "X men".حقق الفناننجاحًا كبيرًا بسلسلة أفلام "X men" على مدار أجزائه والتي امتد عرضها حتى عام 2014 وهي أفلام: "X-Men United 2003 - X-Men: The Last Stand 2006، X-Men Origins: Wolverine - ،2009 X-Men: First Class - 2011، The Wolverine - 2013 ، X-Men: Days of Future Past – 2014".وعلى مدار مسيرة فنية وسينمائية امتدت لما يُقارب الخمسة والعشرين عامًا شارك الفنان العالميببطولة ما يُقارب الخمسين فيلمًا سينمائيًا ومن أبرزها: "Kate & Leopold، Van Helsing، The Fountain، Real Steel، Les Misérables، Logan، Reminiscence".يذكر أن آخر الأفلام السينمائية التي جسد بطولتها الفنانهو فيلم "Deadpool and Wolverine" والذي تم عرضه بشهر يوليو الماضي، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "لوجان" وشارك ببطولة الفيلم كل من رايان رينولدز، مورينا باكرين، جينيفر جارنر.