هدى المفتي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا وهي تضع المكياج.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة هادئة، ونالت من خلالها استحسان نجوم الفن، أبرزهم غادة عبدالرازق، وتارا عماد، ومريم الخشت.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا روحي إنتي"، "أنتِ أفضل هدى في العالم" ، "خارج هذا العالم" ، "أحلى واحدة".

ويعرض حاليا لـ هدى المفتي مسلسل "مطعم الحبايب" على منصة "شاهد".

مسلسل "مطعم الحبايب" تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري، وآخرين.

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