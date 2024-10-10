حكايات عفاف مصطفى .."غضبها من حسين فهمي وهجومها على 3 نجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصدر إسم الفنانة عفاف مصطفى، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد شكواها من عدم مشاركتها في المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل 2025 ، إذ كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "أتردد في الفضفضة لأتحاشى التطاول من قلة مشوهة.. يا جماعة بصدق أنا في أزمة في وطني الفني الآن ٤٠ مسلسل لرمضان ولأول مرة أصبح جليسة المنزل لأسباب مجهولة.. كنت بصبر نفسي الشهور اللي فاتت من غير شغل وأعتبرها لحظات تأمل، دلوقتي بقول لنفسي (قعادك يا جميل طول، وده أول قعاد بيطول".

ونستعرض لكم حكايات عن عفاف مصطفى تصدرت بسببها التريند في السطور التالية:

هجومها على فنان شهير

كانت الفنانة عفاف مصطفى، قد شنت هجوما على فنان شهير، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "يا راجل طالع تعيط وتشحتف وأنت شافط كل الأدوار اللي في السوق مش عاتق ولا سايب فرصة لزملائك الأكفاء اللي مش لاقيين شغل وبيوتهم تعبانة.. بتبكي وتمثل على السعوديين كمان؟.. هو أنت ناقصك فلوس؟".

إصابتها في عينها

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن إصابتها بكواليس تصوير مسلسل "بـ 100 راجل"، ونشرت صورة لإصابتها بعينها عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أصبت في عيني الشمال حالًا وأثناء تصوير مسلسل بـ 100 راجل وبعدين بقي هو مالحقتش أفرح بحاجة ليه؟".

تصريحاتها عن "جعفر العمدة"

شهدت الحلقة 12 من مسلسل "جعفر العمدة" ظهور الفنانة عفاف مصطفى بشخصية دجالة تقوم بتصرفات غريبة خلال تواجد "ثريا- منة فضالي" بمنزلها لمساعدتها.

وعقب نشر عفاف مصطفى، صورة لها بزي الدجالة، عبر حسابها على "فيسبوك" وجه أحد متابعيها سؤالا عن مشاهدها في المسلسل وكواليس غطسها برأسها في إناء به مساحيق غسيل. أجابت: "اتعذبت وأنا جوه المية المليانة برسيل وصابون سائل و كلور بجد ووشي إلتهب ومناخيري وعنيا. وكنت هاتخنق طبعا".

مسلسل "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق النهري، عصام السقا، أحمد فهيم، وفتوح أحمد، بيومي فؤاد، وغيرهم.

هجومها على "وسط البلد"

هاجمت الفنانة عفاف مصطفى، مخرج ومنتج مسلسل "وسط البلد" لعدم تواصلهم معها والرد عليها للمشاركة في العمل. وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "ليه ما اشتغلتش في مسلسل وسط البلد؟، بتواصل مع مخرجيه ومديرين إنتاجه من ساعة تحضير أولى حلقاته ولا من مجيب .. عدد اللي اتصور 190 حلقة ومتوقع 384، حد يهتم بسؤالي من القائمين عليه وشاكرة افضالهم".

مسلسل "وسط البلد" بطولة كل من جمال عبد الناصر، فيدرا، ناصر سيف، سميرة عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد شفيق.

غضبها من حسين فهمي بسبب فستانها

نشرت الفنانة عفاف مصطفى، صورة الفستان الذي كان من المفترض أن ترتديه في فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلنت أنه كلفها 7 الآف جنيه عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الفستان أهو، جالي من وراه مشاكل افتراضية لم تكن في الحسبان، حاجة تضحك وتحزن في نفس الوقت".

وكانت الفنانة عفاف مصطفى عبرت عن غضبها من عدم دعوتها لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، مؤكدة أنها المرة الأولى التي لم تتلقى فيها دعوة الافتتاح، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "فصلت فستان بسيط كلفني 7 آلاف جنيه على قد إمكانياتي لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الـ44، عشان أفرح وسط زملائي، ولكن أستاذ حسين فهمي لم يرسل لي دعوة وأول مرة يحصل كده، ليه كده يا حسين".

وأضافت: "أقسم برب الكون اتصلوا بيا برنامجين عشان أظهر فيهم إمبارح والنهاردة نتكلم عن المهرجان، وقالي نلحق الهوجة ورفضت، والله شاهد.. بقول الكلام ده للأفاضل بزيادة، اللي بيتهموني إني عايزة أبقى تريند".

هجومها على سماح أنور

شنت الفنانة عفاف مصطفى، هجومًا حادًا على الفنانة سماح أنور بعد ظهور الأخيرة في إحدى البرامج لتشتكي حذف مشاهدها في فيلم شاركت به، لتهاجمها عفاف عبر حسابها على "فيسبوك" متهمة إياها بسرقة دورها في فيلم "يوم للستات" والذي كان من المفترض أن تقوم بتجسيده، قبل أن تفاجأ بفسخ التعاقد معها واستبدالها بسماح أنور، قائلة: "الزميلة الفنانة سماح أنور يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، من ساعتين وفي برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي تقولين عن الوسط الفنى مافيهوش صاحب يتصاحب، وتتكلمين عن الغدر بمناسبة حذف دورك كله من الفيلم، أين هذه الشعارات عندما قبلتي تأخدي دور (أسمهان) اللى هو فى الاصل دوري في فيلم (يوم للستات) وأنتي تعلمين أني ماضية عقد على الدور وتسلمت نسخة الفيلم وعملت بروفات مع السيدة المريضة نفسيًا والتي وجهتني لزيارتها الأستاذة كاملة أبو ذكري والإنتاج للجلوس معها فى منزلها كي استدعي شخصيتها وحركاتها وقت التصوير".

وتابعت: "عملت بروفات مكياج وملابس تقولين أنك كنتي هتاخدي أوسكار على الدور.. أنا كمان يا سماح كنت هحلق شعري بناءً على توجيهات المخرجة وكنت برضه هاخد أوسكار لو صورته لأن مخرجة الفيلم كانت هتوجهني بخبرتها وهتعمل مني ممثلة ذات قيمة كبيرة".

وأضافت: "أنا بكيت كثيرا عندما علمت أنني استبدلونى بيكي، واستعوضت ربنا، ولعلم الجميع وأنا على ثقه تامة إن كامله أبو ذكري لم تستبدلني وأنا عارفة مين اللي عمل كدة مجاملة ليكي يا سماح، إنتِ زميلة محترمة واسم كبير.. بس هل نسيتي إنك كنتي ولسنين طويلة جارتي في نفس العمارة، وكنتي زمان من عشرات السنين تتعالي عليا وتحسين بالفوقية لأنك نجمة وأنا كنت مغمورة، هل تنكري أنني كنت طول جيرتنا إنسانة في حالي لكن ودودة مع الناس وقت اللزوم".

هجومها على عبد الرحمن أبو زهرة

هاجمت الفنانة عفاف مصطفى، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعدما وجه رسالة للعديد من المخرجين والمنتجين بشأن قلة أعماله، وقالت: "مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة طول الوقت في اللوكيشنات، خصوصًا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان".

وأضافت قائلة: "ولك وقائع عديدة مؤسفة وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة وتتدخل في شئون المخرج والإنتاج وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الأكسجين من اللوكيشن.. ده غير العنجهية والتعالي في اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل، أنت ممكن تخدع الجمهور؟. لكن فيه اللي يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغولة يغولة عينك حمرة، جاي دلوقتي تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا".

وكانت آخر مشاركات الفنانة عفاف مصطفى بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "جميلة" بطولة الفنانة ريهام حجاج واللذان عرضا ضمن موسم دراما رمضان 2023.