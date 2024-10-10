إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي باتجاه بلبيس بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، حادث تصادم سيارة سوزوكي مع أخرى ربع نقل، على الطريق الإقليمي "السعديين- بنها" اتجاه بلبيس.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة النجدة، يفيد بتصادم سيارة سوزوكي بأخرى ربع نقل على الطريق الإقليمي.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن سيارة سوزوكي اصطدمت بأخرى ربع نقل مما تسبب في تصادم 4 سيارت أخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بإصابات من الدرجة الثانية والثالثة، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.