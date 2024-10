سخرية عارمة من صناع مسلسل House Of The Dragon

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن سمعة الشبكة الأمريكية HBO باتت معروفة للجميع بسبب تأخيراتها المعتادة في إنتاج أعمالها، حيث تستغرق سنوات لإنتاج موسم واحد من أي عمل. ومسلسل House of the Dragon هو خير دليل على ذلك، إذ يتم العمل على الموسم الواحد لأكثر من عامين.

وفي تقرير نشرته صحيفة Deadline، برزت سخرية برنامج Saturday Night Live من مسلسل House of the Dragon، حيث جاء في التقرير: “قد لا يأتي الشتاء أبدًا إذا استمر جدول إصدار HBO في النمو بوتيرة بطيئة”، في إشارة إلى الشتاء الشهير في رواية “الجليد والنار”، التي تنتهي بوصول النايت كينج كما شاهدنا في الجزء الأخير من مسلسل Game of Thrones.

وفي مقطع الفيديو الذي بثه البرنامج، والذي بلغت مدته ست دقائق، ظهر مجموعة من الأصدقاء مرتبكين بسبب وقت تشغيل العرض القصير، جدول التصوير الطويل، الأسماء المتشابهة بشكل غير عادي، والأخطاء المستمرة في نطق بعض الكلمات مثل Dorgos، Dormos، Dargomos، Dorgon، وDorman.

وفقًا لموقع IndieWire، تمت مشاهدة الحلقة الثامنة والأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon من عدد أقل من المشاهدين مقارنة بالحلقات نفسها من الموسم الأول. فقد تمت مشاهدة الحلقة الأخيرة التي عُرضت على شبكة HBO من قبل 8.9 مليون مشاهد في الولايات المتحدة يوم الأحد 4 أغسطس الجاري، مقارنة بـ 7.8 مليون مشاهد للحلقة الأولى من الموسم الثاني.