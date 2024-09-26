وفاة الفنان حمادة عبد الحليم.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان حمادة عبد الحيلم، ومن المقرر تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر من منطقة الشيخ زايد.

وأعلن خبر الوفاة عبد العزيز، وكتب عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "الزميل حمادة عبد الحليم كان يحادثني هاتفيًا بالأمس بعد عودته من زيارة نجله في أمريكا، ويكلمني عن مسلسل سيادة المستشار الذي انتهى من كتابته".

وأضاف: "اليوم يبلغني نبأ وفاته وأنا عاجز عن استيعاب الخبر، ولكن هذه هي الدنيا وهذا قدر الله.. الله يرحمك يا حمادة ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين".

الفنان حمادة عبد الحليم بدأ مشواره الفني فى بداية السبعينيات، ومن أفلامه، "الخونة"عام ١٩٨٤ و"أرباب سوابق"عام ١٩٨٨ و "ستوب"عام ١٩٩١، وقد شارك في العديد من المسلسلات من بينهم "اللسان المر" عام ١٩٧٦ و "مطلوب عروسة" عام ١٩٩٠ و "عرفة البحر"مع الفنان نور الشريف .