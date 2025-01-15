مفاوضات غزة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل عن عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على الإفراج عن 3 أسرى باليوم الأول و4 باليوم السابع من الاتفاق و13 في اليوم الرابع عشر.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري مشاورات مساء اليوم مع أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الموجود في العاصمة القطرية الدوحة.

وتابعت القناة الـ12 العبرية، أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 مختطفين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد ينعقد الليلة.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المحتمل أن يتم التوقيع عليه غدًا الخميس.