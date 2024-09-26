أحمد فهمي: "جبت 96 % في الثانوية العامة وهربت من أهلي على أمريكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدث الفنان أحمد فهمي عن حياته الدراسية، وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال: "كنت جايب في ثانية ثانوي 94 وتالتة 99 ولما اتجمعوا على بعض بقوا 96 وكنت شاطر جدًا وكنت من الناس القليلين جدًا اللي كنت شايف أن الثانوية العامة دي اسهل حاجه في الدنيا، وكنت علمي رياضة، وباخد المواد على أنها الألعاب".

وتابع "فهمي": "كنت شقي جدًا بس شايف أن الدراسة لذيذة وسهلة وشايف أنها هتوديني في حتة حلوة وكنت عايز أدخل سياسة وأقتصاد، وأهلي كانوا عايزني ادخل هندسة بالمجموع ده كان يدخلني أي حاجة، ودخلت هندسة 3 سنين، وبعد كده هربت منهم و روحت أمريكا قولتلهم هتفسخ ومجتش تاني، روجعت وحولت سياسة واقتصاد القاهرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي فيلم "عصابة الماكس"، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

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