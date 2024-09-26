بعد الانتقادات.. آيتن عامر تدافع عن ظهورها على “تيك توك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت الفنانة آيتن عامر عن ظهورها على تطبيق “تيك توك”، بعد الانتقادات التي طاولت الفنانين الذين يتواجدون على التطبيق الشهير، حيث أكدت أنها كانت تقدّم برنامجاً هادفاً، تناقش فيه موضوعات وقضايا تخص الجمهور.

وقالت آيتن في تصريحات صحافية على هامش احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد “عنب”: “قدّمت على “تيك توك” برنامج “الزتونة مع تونة”، وكنت بطلع لايف أحكي مع الناس في موضوع مهم، وخلال الفيديو بقولّهم الزتونة أو الخلاصة”.

وكانت آيتن عامر قد احتفلت مع أسرة فيلم “عنب” بالعرض الخاص له، وذلك في حضور الفنانين: إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، نور قدري، بشرى، وإلهام شاهين التي حرصت على دعم ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين في هذه المناسبة السعيدة، ومشاركتها أجواء الفرح والاحتفال بطرح فيلمها الجديد”.

فيلم “عنب” هو بطولة: آيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ…، ومن إخراج أحمد نور، قصة أمين جمال ومحمد محرز، وسيناريو وحوار أحمد سالم ويوسف سالم.