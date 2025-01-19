الامارات | منتخب السلة الإماراتي يعزز صفوفه بمحترفين استعداداً لبطولة دبي الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، عن انضمام الثنائي الأجنبي المحترف في فريق البطائح إلى التجمع الداخلي للمنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة دبي الدولية، التي تنطلق الجمعة المقبلة على صالة نادي النصر في نسختها الـ 34، وتمتد حتى الثاني من فبراير المقبل.

وقال بن الحبيب لـ «الإمارات اليوم»: «أشكر إدارة نادي البطائح، على دعمها المنتخب الأول، وانضمام الثنائي دانتي إيغرام، وديفون فوستير، للمنتخب في مشاركته ببطولة دبي الدولية، ما يمنح (الأبيض) خيارات إضافية في مواجهات قوية تجمعه مع نخبة من الأندية على صعيدي قارتي آسيا وأفريقيا».

وأوضح: «الهدف من تواجد الثنائي الأميركي، يكمن في القدرة على توزيع الجهد البدني على بقية اللاعبين خصوصاً في الدور التمهيدي، بجانب تأقلم لاعبي (الأبيض) على أساليب مختلفة من أنماط اللعب، لما تمثله بطولة دبي من محطة إعداد قبل المشاركة الهامة للمنتخب الشهر المقبل في النافذة الثالثة والأخيرة من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس أسيا 2025».