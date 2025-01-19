الامارات | «الأب» يهزم «الابن» في كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوق فريق ذئاب دبي على فريق الحبتور ضمن منافسات الدور التأهيلي لكأس دبي الفضية (20 هانديكاب)، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة خمسة فرق.

ونجح فريق الذئاب، بقيادة محمد الحبتور بالتغلب على فريق نجله حبتور الحبتور، بفضل الهدف الذهبي في الشوط الفاصل بعد انتهاء الأشواط الخمسة الأصلية بالتعادل 7-7.

وعمق فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، جراح فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، بالفوز عليه 9-7.5، ليستقبل فريق بنجاش، خسارته الثانية على التوالي، ويبتعد بقدر كبير عن بلوغ الأدوار النهائية للبطولة.

وتستأنف البطولة غداً، بلقاء غنتوت مع ذئاب دبي، وفريق الإمارات مع الحبتور