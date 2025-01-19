الامارات | أسباب الشعور بالدوار بعد تناول الطعام.. لماذا ينخفض ضغط الدم فجأة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجعت مؤسسة القلب الألمانية الشعور بالدوار بعد تناول الطعام إلى أسباب عدة، أبرزها انخفاض حاد في ضغط الدم، إذ ينخفض فجأة بمعدل لا يقل عن 20 ملم زئبق.

وإلى جانب الدوار يعاني المريض أيضاً من غثيان واضطرابات بصرية وضعف، وقد يصل الأمر إلى حد الإغماء، ومن ثم يرتفع خطر التعرض للسقوط وما يترتب عليه من عواقب وخيمة كالكسور.

وأضافت المؤسسة أن الشعور بالدوار بعد تناول الطعام يصيب عادة كبار السن، لاسيما الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، مشيرة إلى أن الأسباب المحتملة تشمل التأثيرات الهرمونية واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي وتلف الأعصاب وإفراغ المعدة السريع للغاية، فضلاً عن الإصابة بسكتة دماغية سابقة.

وقد ترجع أسباب الدوار بعد تناول الطعام أيضاً إلى عدم تحمل الطعام أو الحساسية تجاه الطعام أو الانخفاض الحاد في سكر الدم.

وعند التحقق من أن الشعور بالدوار بعد تناول الطعام يرجع إلى انخفاض ضغط الدم، فيمكن مواجهته من خلال اتخاذ التدابير المهمة التالية:

- ينبغي تناول وجبات صغيرة عدة على مدار اليوم بدلاً من تناول ثلاث وجبات كبيرة.

- تناول الطعام ببطء.

- شرب كوب إلى كوبين من الماء أو شاي الأعشاب قبل الأكل بنحو 15 دقيقة.

- الإقلال من الكربوهيدرات، التي تهضم بسهولة (مثل الخبز الأبيض أو الأرز الأبيض أو المشروبات السكرية)؛ حيث يتم هضمها بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

- تناول الكثير من الألياف (مثل منتجات الحبوب الكاملة)؛ إذ تعمل على إبطاء عملية الهضم.

- الراحة لبعض الوقت بعد الأكل.

- يمكن مواجهة انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام من خلال ممارسة الأنشطة البدنية، والتي تساعد على تحقيق استقرار الدورة الدموية.

- بالنسبة للذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم، فإنه من المفيد عدم تناول الدواء قبل تناول الطعام مباشرة، وذلك بعد استشارة الطبيب.